So nobel kommt das royale Baby auf die Welt

Am Montagmorgen wurde Herzogin Catherine mit leichten Wehen ins St. Mary Hospital im Londoner Stadtteil Paddington eingeliefert.

Im privaten Lindo-Flügel wird dort noch am Montag die Geburt ihres und Prinz Williams dritten Kindes erwartet. Die Klinik genießt einen ausgezeichneten ruf und verfügt über eine exklusive Geburtenstation, die qualitativ mit einem 5-Sterne-Hotel mithalten kann.

Wer sein Kind in der Privatstation zur Welt bringen will, muss allerdings tief in die Tasche greifen. Die Preise für eine Zimmer starten bei umgerechnet 6.700 Euro. Pro Nacht, versteht sich.

Bestmögliche medizinische Versorgung

Die hohen Preise garantieren die beste ärztliche Versorgung und eine individuelle Rund-um-die-Uhr-Betreuung, von der normal sterbliche Mütter mit ihren Neugeborenen nur träumen können. Je medizinische Abnormalität kann sofort durch einen anwesenden Spezialisten behandelt werden.

Catherine und William folgen mit der Wahl des St. Mary Spitals als Geburtsort ihrer Kinder einer Familientradition. Denn schon Lady Di hat dort Will und seinen Bruder Harry zur Welt gebracht.

