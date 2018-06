So prominent platziert Heidi Klum "Hans & Franz"

Man muss die letzten Jahre schon hinter'm Mond oder unter einem Stein gelebt haben, um nicht zu wissen, wer "Hans" und "Franz" im Zusammenhang mit Heidi Klum sind. Das Supermodel hat ihren Brüsten schon vor langer Zeit die zwei traditionellen deutschen Vornamen verpasst.

In ihrer neuesten Insta-Story setzt sie die beiden wieder einmal gekonnt in Szene. Verpackt in ein enges Glitzerkleid freut sich die 45-Jährige über den Start der 13. Staffel von "America's Got Talent", wo sie in der Jury sitzt. Dabei steht sie Richtung Kamera gebeugt und präsentiert so prominent platziert ihr dynamisches Duo.

Stolz auf neue Liebe

Neben dem beruflichen Erfolg mit "GNTM" und der US-amerikanischen Talentshow läuft es für Heidi auch privat sehr gut. Sie lässt keine Gelegenheit aus, sich mit ihrer neuen Liebe Tom Kaulitz (28) blicken zu lassen.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Heavy Petting in Cannes



(baf)