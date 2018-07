So protzig wurde XXXTentacion begraben

Am 18. Juni wurde XXXTentacion in seinem Auto erschossen. Seine Fans trauerten exzessiv. Sie warfen sich von einem Dach, die Polizei musste in Kampfmontur ausrücken und die randalierenden Trauernden mit Gummigeschossen auseinander treiben.

Dedrick D. Williams wurde wegen Mordes an XXXTentacion am 21.6.2018 verhaftet. Zwei weitere Verdächtige sind flüchtig Foto: Broward County Sheriff's Office (Bild: Polizei, Reuters) Dedrick D. Williams wurde wegen Mordes an XXXTentacion am 21.6.2018 verhaftet. Zwei weitere Verdächtige sind flüchtig Foto: Broward County Sheriff's Office (Bild: Polizei, Reuters)

In diesem Mausoleum wurde XXXTentacion zur letzten Ruhe gebettet



Rapper kamen zum Begräbnis

Am Donnerstag fand das Begräbnis unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Florida statt. Beim Begräbnis waren mehrere Rapper anwesend. "TMZ" berichtet von Lil Uzi Vert und Lil Yachty sowie Erykah Badu.

Seine Mutter, Cleopatra Bernard ließ für ihren Sohn ein steinernes Gebäude mit zwei Säulen errichten und teilte das Foto auf Instagram. Umgeben von Rosen, die meisten davon schwarz, wacht das Mausoleum über den Leichnam.

Baby geht im Testament leer aus

Im November 2017 setzte der damals 19-Jährige sein Testament auf. All sein Geld vermachte er seiner Mutter und seinem Bruder. Inzwischen kam heraus, dass seine Freundin schwanger ist. Doch das Baby und dessen Mutter gehen leer aus. Der Rapper konnte im November noch nicht wissen, dass seine Freundin schwanger werden würde. XXXTentacion ist nicht mehr dazu gekommen, das Dokument zu ändern.

Ein Verdächtiger verhaftet, zwei auf der Flucht

Drei Männer sollen am Tod des Rappers schuld sein. Dedrick D. Williams (siehe rechts) wurde am 21.6. in Florida verhaftet. Die beiden anderen sind der Polizei zwar schon bekannt, aber noch flüchtig.





