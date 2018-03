Erkennen Sie diesen Superstar ohne Make-up?

Kaum zu glauben, aber wahr: Die blonde Schönheit auf dem Bild ist keine Geringere als Christina Aguilera. Die Sängerin, die ihren Look am laufenden Band neu erfindet, versucht es zur Abwechslung völlig ohne Kosmetik. Mehr dazu in unserem Video (siehe oben).

hi mom @papermagazine #Transformation #xtinaPAPER Ein Beitrag geteilt von Christina Aguilera (@xtina) am Mär 26, 2018 um 10:59 PDT

Nicht alle Bildern des Superstars, die in der neuen Ausgabe von "Paper" zu finden sind, kommen aber ganz ohne Make-up aus. Christina Aguilera präsentierte einige der Aufnahmen auf ihrem Instagram-Account:

