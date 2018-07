So sieht Helene Fischer ohne Make-up aus

Helene Fischer kennt man eigentlich immer top gestylt und perfekt zurecht gemacht. Doch auf Instagram präsentierte sich die Schlagersängerin jetzt von ihrer natürlichen Seite.

Komplett ungeschminkt, mit einem Lachen im Gesicht und einem Peace-Zeichen posiert die 33-Jährige für die Kamera. Zu dem Bild schreibt die Schlager-Queen:

"I'm on my way! Heute letzte Stadionshow in Stuttgart. Noch einmal alles mit euch geben, teilen, fühlen!"

35.000 Fans in Wien

Im Rahmen ihrer Stadion-Tour gastierte Helene Fischer übrigens auch in Wien. Vor 35.000 feierte sie am 11. Juli eine gut zweistündige Hitsause.

"Heute" ließ sich das Spektakel natürlich ebenfalls nicht entgehen und war live vor Ort. HIER können Sie das Konzert in unserem Live-Ticker nachlesen.

(red)