So tapfer kämpft Prinz William gegen den Schlaf

Gemeinsam mit seinem Bruder Harry und dessen Verlobter Meghan Markle besuchte William am Dienstag einen Gedenkgottesdienst zu Ehren der gefallenen britischen Soldaten im Ersten Weltkrieg.

Während des Gottesdienstes kämpfte der frischgebackene Vater eines Sohnes sichtlich gegen den Schlaf, der ihn in jedem Moment zu übermannen schien. Tapfer und unter größter Anstrengung schaffte er es dennoch, die Auge offen zu halten und seinen Kopf nicht auf die Brust fallen zu lassen.



Despite saying that his new baby son was 'sleeping reasonably well', Prince William seemed rather tired during an Anzac Day memorial service on Wednesday, and even appeared to have a mini-sleep pic.twitter.com/EaY9N6nsvK