So teuer sind die Präsente für Khloé Kardashian

Bekommt jemand aus der Familie Nachwuchs, lassen sich die Kardashians natürlich nicht lumpen! Kim und Kourtney stellten einen extravaganten Geschenkkorb für Khloé zusammen, verschickten ihn aus gegebenem Anlass aber schon vor der Geburt.

Laut "TMZ" wollten Khloés ältere Schwestern der werdenden Mutter beistehen, nachdem der neuerliche Seitensprung des Kindesvaters Tristan Thompson bekannt geworden war. Sogar ein Sextape des Pantscherls soll existieren. Angeblich setzten bei Khloé die Wehen ein, nachdem sie die schockierende Nachricht erhalten hatte.

Tristan Thompson und Khloé Kardashian

6000 Euro

Kaum war Thompsons Untreue publik, gingen Kim und Kourtney shoppen, um die zu diesem Zeitpunkt noch Hochschwangere auf andere Gedanken zu bringen. Sie erstanden unter anderem ein Kinderkörbchen um wohlfeile 5.000 Dollar (circa 4000 Euro), Lotionen um 1.000 Dollar (circa 800 Euro), Handtücher im Schneelepoardenmuster, Polster und einen Bademantel um insgesamt 1.500 Euro (circa 1200 Euro).

Erst die Geschenke, dann der Besuch

Der Geschenkkorb wurde unverzüglich nach Cleveland geschickt, wo Khloé schließlich ihr Kind zur Welt brachte (und Tristan Thompson bei den Cavaliers unter Vertrag steht). Kurz nach den Präsenten trafen auch Kim und Kourtney in Ohio ein, um ihrer Schwester bei der Geburt beizustehen. Der untreue Baby Daddy durfte auch in den Kreissaal - genauso wie ein Kamerateam. Die Dramen, die sich dabei abspielten, werden in der Reality-TV-Show "Keeping Up With The Kardashians thematisiert werden.

Khloe Kardashian: Die Geburt

(lfd)