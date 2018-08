So traurig waren Demi Lovatos Jugend-Jahre

In ihrem Buch "Falling With Wings: A Mother’s Story" erzählt Demis Mutter von den traumatischen Erlebnissen ihrer Tochter: "'Lasst uns diese Bitch verprügeln', schlug eine von ihnen vor. Vor lauter Angst, dass sie sie kriegen würden, versteckte sich Demi in der Schultoilette."

Schon im September 2015 sprach die "Stone Cold"-Interpretin mit "Promiflash" über das Thema Mobbing: "Es hat mich in eine tiefe Depression gestürzt. Und diese Depressionen haben wiederum zu anderen Verhaltensstörungen geführt, die mein Leben bis heute beeinflussen."

Demi Lovato wurde Ende Juli in ihrem Haus in den Hollywood Hills bewusstlos aufgefunden. Mit einer Überdosis wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert und rang um ihr Leben. Ihr Team stellte sie vor die Wahl: Reha oder es verlässt die Sängerin. Nun will Demi Lovato einen Entzug starten.

(red)