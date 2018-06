So viel Spaß haben Heidi Klum und ihr Tom im Bett

"Dein Lächeln ist unwiderstehlich", schreibt die Model Mama zu einem süßen Selfie, das sie gemeinsam mit Tom Kaulitz (28) in den Federn zeigt. Beide sind (vermutlich) nackt und scheinen gerade echt viel Spaß zu haben.

Your smile is irresistible ❤️ Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jun 21, 2018 um 8:55 PDT

Seit Wochen sorgt der Liebes-Jungbrunnen, in den sich Heidi Klum Kopf über Fuß geworfen hat, für eine ganze Schmetterlings-Armada in ihrem Bäuchlein. Sie lässt keinen Moment aus, um die Welt nicht an ihrem Glück teilhaben zu lassen.

(baf)