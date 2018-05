So windet sich Harvey Weinstein vor Gericht

Seit Mittwoch ist es offiziell: Harvey Weinstein wird angeklagt. Obwohl viele Frauen angegeben haben, von ihm belästigt worden zu sein, wird dem Film-Mogul (zur Zeit) zweifache Vergewaltigung vorgeworfen. Viele der Fälle sind bereits verjährt. Unter den prominenten Opfern, die angaben von ihm belästigt worden zu sein sind Ashley Judd, Gwenyth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Rose McGowan, Kate Beckinsale, Lea Seydoux und Rosanna Arquette.

Diese beiden Frauen können Weinstein ins Häf'n bringen

•• Weinstein soll die Schauspielerin Luca Evans 2004 zu Oralsex gezwungen haben. Inzwischen ist Evans 34 und hat den Beruf an den Nagel gehängt.

•• Eine weitere Frau, deren Namen unbekannt ist, gibt an, Weinstein habe sie 2014 in einem New Yorker Hotel vergewaltigt.

Und genau da hakt Weinsteins Anwalt Ben Brafman ein. Sein Klient habe zehn Jahre lang eine Beziehung zu dem Opfer gehabt. Zur Info: Weinstein ist nach wie vor mit der Modedesignerin Georgina Chapman verheiratet, sie hat sich nach Aufkommen des Skandals allerdings von ihm getrennt.

Brafman will damit wohl die Glaubwürdigkeit des Opfers schmälern. Offen bleibt die Frage, was das für einen Unterschied machen sollte. Vergewaltigung ist strafbar, auch wenn sie in einer Beziehung - egal ob ehelich oder außerehelich - passiert.

Weinstein selbst hielt vor Gericht den Mund. Er trägt inzwischen Fußfessel. Die nächste Anhörung findet am 30. Juli statt.

(lam)