So wird der jüngste Thronfolger heißen

Jetzt, da man endlich das Geschlecht des Babys weiß, geht das Wetten in die heiße Phase.

Beim größten britischen Wettanbieter William Hill hat derzeit der Name Arthur die Nase vorne. Auf Platz 2 der möglichen Vornamen liegt momentan Albert, gefolgt von James, Alexander und Jack. Ebenfalls noch im etwas engeren Favoritenkreis befinden sich Fred/Frederick, Phillip sowie Henry.

Arthur? Albert? James?

Welchen Namen das neue Mitglied im Königshaus schlussendlich erhalten wird, werden die stolzen Eltern in den nächsten Tagen beim ersten Gang an die Öffentlichkeit bekanntgeben.



Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.