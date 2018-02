So witzig trennt sich Sophia Thomalla von Gavin

Eigentlich lief es ja gut zwischen Sophia Thomalla (28) und ihrem aktuellen Rocker-Beau Gavin Rossdale (52). Immer wieder wurden sie zusammen in der Öffentlichkeit gesehen, und auch in den Sozialen Medien gab es bereits offizielle Pärchenfotos zu bewundern. Nun scheint sich Thomalla aber jemand anderen geangelt zu haben. Es musste natürlich wieder eine Promi sein - diesmal aber eine Dame...

You’re out! I got a a girlfriend. Sorry! @MissSMeis pic.twitter.com/hvKS4RssXj