Thomalla gratuliert Pooth mit Kuss-Foto zum 50er

Moderatorin und Model Verona Pooth feiert heute ihren 50. Geburtstag. Zahlreiche Promis gratulierten ihr, darunter auch Model Sophia Thomalla.

Auf Instagram postete sie ein zehn Jahre altes Foto, auf dem zu sehen ist, wie sich die beiden ein Bussi geben. Dazu schrieb sie ihr noch eine lange Liebeserklärung: "10 Jahre ist das Foto her. Und fast weitere 5 Jahre kennen wir uns schon. Während ich damals mit 18 aussah wie Hannelore aus Friedrichswalde, hat sich Verona bis jetzt kein Stück verändert. Dafür ich mich aber - Gott sei Dank."

"Meine liebe Verona, Ich wünsch dir von Herzen alles erdenklich Gute zu deinem 50ten Geburtstag! Gesundheit für dich und deine Kinder, Glück, ganz viele Handtaschen und dass die Neider nie aufhören werden sich aufzuregen. Sonst hab ich nichts mehr worüber ich mich aufregen kann. I love you a lot (Für dich in Deutsch: Ich liebe dich so sehr).", schreibt sie weiter.

Den Fans scheint's zu gefallen. Über 20.000 Follower haben es geliked.

(red)