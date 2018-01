Sophia Thomalla provoziert mit Stinkefinger

Dabei ist das gar nicht ihre Intention, wie die 28-Jährige schreibt. "Schon lange nicht gezeigt...die Hose", kommentiert Thomalla das sexy Foto, das sie von hinten in hautenger Leder-Optik-Leggins zeigt. Mitten in die Kamera zeigt sie den Stinkefinger, weshalb die böse Geste, dürfen Fans selbst erraten – provoziert hat die Ex von Rammstein-Sänger Till Lindemann (55) bekanntermaßen schon immer gerne.

Scrollt man durch das Instagram-Profil der jungen Moderatorin, so findet sich ein Stinkefinger-Foto neben dem nächsten. Offenbar mag sie die Pose einfach sehr gerne.

So oder so, den meisten Fans gefällt die schlimme Thomalla auch. So hat der scharfe Schnappschuss schon mehr als 71.000 Likes erhalten und der Großteil der Kommentare beinhaltet lobende Worte wie "Rattenscharf", "Wie immer cool" oder "Endlich mal ein echter Hintern".

Manchen wär's ohne Mittelfinger dann aber doch lieber gewesen. So kommentiert ein User: "Steck dir den Finger sonst wo rein" und einer anderer fragt "Ist der Mittelfinger nicht langsam langweilig?".

(red)