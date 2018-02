Sophia Vegas kann nicht von Beauty-OPs lassen

Denn nicht nur mit ihrer Körpermitte, sondern auch mit ihrem Gesicht war die Blondine nicht zufrieden. Nach dem erfolgten Eingriff postete sie auch gleich ein Foto ihrer operierten Augen auf Facebook.

"So langsam realisiere ich, dass das wahrscheinlich die einzige OP ist, die ich hätte sofort vor allen anderen umsetzen sollen, auch wenn ich keine rückgängig machen würde...", schrieb sie zu einem Bild, das sie kurz nach der OP zeigt. "Ich kann kaum fassen, was eine Augen-OP (bei überschüssiger Haut am Auge) alles ausmachen kann. Bin total happy mit dem Ergebnis, auch wenn es immer noch ein bisschen geschwollen ist. In diesem Sinne sage ich euch gute Nacht und bis später".

Sogleich gab es eine neue hitzige Debatte unter ihren Followern. "Du spinnst doch. Dabei bist du so eine taffe Lady. Aber diese vielen OPs machen dich nicht schöner. Bald hast du so einen Gesichtsausdruck wie alle 'Schönheiten' in Amiland" und "Eine weitere unnötige OP, die aus einer ehemals schönen Frau eine Art weiblicher Frankenstein macht. Schade...", lauten nur zwei der kritischen Kommentare. "Ich finde es toll, dass es die Möglichkeiten gibt, sein Aussehen zu verändern, wenn man unzufrieden damit ist", wird Sophia dagegen von einem anderen User verteidigt.

Noch dünner?

Auch auf Instagram sorgte die Ex-Dschungelcamperin für Furore. Grund war eine Umfrage in ihrer Insta-Story, die viele Follower den Kopf schütteln ließ. "Könnte es noch dünner sein?", fragte Sophia zu einem Bild, das ihre XXS-Taille zeigte. Die überwiegende Mehrheit ihrer Follower stimmte hier für "Nein".

Der menschliche Ken und Sophia Vegas Wollersheim

(baf/bang)