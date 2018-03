Sophia Wollersheim hat ein Date mit Real Life Ken

Wird sie jetzt auch in den USA ein Star? Sophia Wollersheim (30) sorgt in Los Angeles derzeit für ein Blitzlichtgewitter nach dem anderen!

Kein Wunder, denn an der Seite von ihrem Best Buddy Rodrigo Alves (34) ist die TV-Blondine auch ein echter Hingucker. In der 30-Jährigen hat der Real-Life-Ken nämlich seine perfekte Barbie gefunden. Gemeinsam geben die beiden Beauty-OP-Fans so ein skurriles Bild ab, dass sich die Paparazzi in Hollywood momentan um einen gemeinsamen Schnappschuss reißen.

"Ken" will in den kommenden zwölf Monaten übrigens auf Operationen verzichten. Er will seine Gesundheit nicht gefährden. Aber ist es dafür nicht schon zu spät?

Wegen der vielen Eingriffe hat er sich eine Infektion eingefangen. Die Haut seiner Nase stirbt ab, sie könnte sogar abfallen. Damit er gesund bleibt, muss der 34-Jährige täglich elf Tabletten schlucken.

Der menschliche Ken und Sophia Vegas Wollersheim

