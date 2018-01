Sophia Wollersheim turtelt mit "Real Life"-Ken

Da haben sich zwei gefunden: Reality-TV-Darstellerin Sophia Wollersheim vertreibt ihre Zeit gerade in Beverly Hills mit dem "menschlichen Ken" Rodrigo Alves. Und es scheint, als seien die beiden beste Freunde. Oder läuft da etwa mehr? Wer weiß.

Fotos zeigen, wie die beiden auf den Straßen in Los Angeles herumschlendern und sich in aller Öffentlichkeit abbusseln.



Wollersheim und Alves sind für ihre zahlreichen Schönheits-OPs bekannt. Seit Jahren arbeiten sie mit allen Mitteln an ihrer ewigen Jugend: Der Taillenumfang von Sophia Wollersheims misst angeblich nur noch 42 Zentimeter.

Und auch Alves kann es einfach nicht lassen: Insgesamt stecken 51 OPs und 103 kosmetische Behandlungen (Botox, u.Ä.) in seinem Aussehen. Dazu gehören Nasen-OPs, Fettabsaugungen am Kiefer, eine Sixpak-Implantation, aufgespritzte Arme, Haartransplantationen, Wadenformung, Fettabsaugung am Bein, ein aufgespritzter Hintern, etc.

#summervibes ☀️️ Ein Beitrag geteilt von Sophia Vegas (@officialsophiavegas) am Jan 15, 2018 um 8:50 PST

