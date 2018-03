Sophia und Gavin ganz zärtlich in Miami Beach

Hand in Hand spazierten die deutsche Moderatorin Sophia Thomalla (28) und der Sänger Gavin Rossdale (52) über den weißen Sandstrand Südfloridas.

Dorthin verschlug es die beiden am Samstag. Von Los Angeles kommend gönnten sich beide eine kurze Auszeit in Miami. Wie ein ganz normales Liebespaar tauschten die beiden auch Zärtlichkeiten aus und ließen sich in ihrem Glück nicht von den lästigen Paparazzi stören.

Thomalla machte in bauchfreiem Feinripp-Top und einer locker sitzenden Levis 501er eine ausgezeichnete Figur.

(baf)