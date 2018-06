"Seele dem TV verkauft": Ex-Miss Great Britain tot

Sie wurde 32 Jahre alt und fand im Mai ihre "eine große Liebe". Doch gegen ihre Depression verlor Sophie Gradon am Mittwoch. Sie wurde in der Villa ihrer Eltern nahe Newcastle in England tot aufgefunden. Sie nahm sich das Leben.

Sophie wurde 2009 Miss Großbritannien. Richtig durchgestartete ist sie aber 2016 als sie am englischen Original der TV-Realityserie "Love Island" teilnahm. Sie war Teil der ersten bisexuellen Paares bei der Show und machte mit Sex in einem Kasten auf sich aufmerksam.

Frisch verliebt und überglücklich mit Aaron Armstrong



"Seele verkauft"

Ihr Verhalten brachte der Ex-Miss einen enormen Bekanntheitsgrad, doch einige ihrer Entscheidungen dürfte sie bitter bereut haben. "Ich habe meine Seele ans Reality-TV verkauft", zitiert die "Daily Mail" die Britin.

Den "Einen" gefunden

Dieses Jahr ging es allerdings bergauf. Erst Ende Mai verkündete Sophie glückstrahlend, ihren "Einen" gefunden zu haben. Boxer Aaron Armstrong und sie waren verliebt bis über beide Ohren. Selbst Stunden vor ihrem Tod schickte sie ihm noch verliebte Botschaften per Twitter.

Doch Sophie litt an Depressionen, Freunde wollen auch etwas von Geldsorgen gewusst haben. Im Juni starb ein enger Freund von ihr. Insider glauben, dass das eine psychische Abwärtsspirale ausgelöst hat.

Anmerkung der Redaktion: Normalerweise wird über den Freitod von Personen nicht berichtet, der Bekanntheitsgrad des Verstorbenen ändert das in diesem Fall allerdings. Grund für das Absehen von Berichterstattung ist die oft hohe Zahl an Nachahmern.

Sollten Sie sich selber betroffen fühlen und sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befinden, können Sie sich jederzeit per Telefon unter 142 oder auf telefonseelsorge.at an die Telefonseelsorge wenden.

