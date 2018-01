Sorge um Selena, Justin Bieber in einer Sekte?

Ist Justin Bieber (23) ein Sekten-Anhänger? Der Popstar wird in letzter Zeit oft dabei gesichtet, wie er zu Gottesdiensten geht.

Umstrittene Sekte?

Die Glaubensrichtung dahinter ist jedoch umstritten: Die Hillsong Church soll Kritikern zufolge schon sektenähnliche Züge haben. Könnte das der wahre Grund sein, weshalb Selena Gomez’ (25) Familie den Blondschopf einfach nicht als ihren Freund akzeptieren kann?

Denn der ominöse Glaube geht auch an der 25-Jährigen nicht spurlos vorbei. Ein Insider weiß laut "OK": "Die Hillsong Church hat sie schon fest im Griff. Sie und Justin warten ja sogar mit dem Sex, bis sie sich wirklich sicher sind – weil die Kirche es so will."

