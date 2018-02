Die Spice Girls, die wohl bekannteste und beliebteste Band der 90er-Jahre, planen nach fast 20 Jahren Pause ein Comeback. Dies teilten die fünf Frauen über ihre Pressesprecherin mit. Sie trafen sich in Geri Halliwells Haus in Hertfordshire nördlich von London, um über die Reunion zu sprechen, und posteten ein gemeinsames Foto auf Instagram.

Spice Girls-Foto Instagram (Bild: Screenshot Instagram) Spice Girls-Foto Instagram (Bild: Screenshot Instagram)

Der Hashtag #Friendshipneverends erinnert halb sogleich an den wohl größten Erfolg der Girlband, den Song "Wannabe". So erfreut die Fans auch über die Wiedervereinigung sind, so irritiert sie gleichermaßen ein weißer Streifen auf einem iPhone, das im Hintergrund des Fotos zu sehen ist. "Ist das Kokain da auf dem Bildschirm?", schreibt ein User auf Instagram.

Ein weiterer adaptiert darauf sogleich den Wannabe-Songtext: "If you wanna be my dealer, you gotta get with my friends" (Wenn du mein Dealer sein willst, musst du mit meinen Freunden klarkommen).

Doch was ist tatsächlich auf dem Bildschirm zu sehen? Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel C und Mel B lassen ihre Follower darüber im Dunkeln. Dass es sich dabei tatsächlich um Kokain handeln soll, erscheint nicht allen plausibel. Manche glauben, dass es sich um eine Spiegelung im Display oder einen iPhone-Kopfhörer handelt.

Zweifellos hatten die Girls viel Spaß bei ihrer Reunions-Besprechung: "Es war ein wunderbarer Nachmittag, wir haben viel über alte Zeiten gequatscht", verrät Mel C in einem Interview mit "Digital Spy".

"Wir sind total überwältigt darüber, wie groß das Interesse auch heute noch an den Spice Girls ist. Die Zeit ist reif, um über neue gemeinsame Möglichkeiten zu sprechen." Den letzten gemeinsamen Auftritt hatte die Girlband im August 2012 bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London.

(red)