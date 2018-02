Stalker von Bella Hadid festgenommen

US-Model Bella Hadid wird seit Monaten von einem Mann gestalkt. Laut "TMZ" hat er bereits mehrere Male über soziale Netzwerke gedroht, sie und ihre Familie zu töten.

Foto von ihrem Appartement veröffentlicht

Am Donnerstag soll der 37-Jährige ein Foto von ihrem Appartement in New York gepostet haben. Bella alarmierte daraufhin die Polizei. Wenig später konnten ihn die Beamten festnehmen.

Was läuft mit Rapper Tyga?

Seit kurzem kursieren Gerüchte, dass Bella mit dem Ex von Kylie Jenner turtelt. Tyga teilte nämlich eine Instagram-Story, in der Hadid und eine Freundin in Herzchen-Optik zu sehen sind. Im Hintergrund läuft sein Song "Temperature" und die Mädels geben vor der Kamera alles.

Die Fans spekulierten bereits über eine mögliche Liaison der beiden, denn liebestechnisch sind die zwei noch nicht in festen Händen und können sich anscheinend auch schwer festlegen.

'91 Vivienne Westwood😍 Ein Beitrag geteilt von 🦋 (@bellahadid) am Feb 7, 2018 um 5:22 PST

(red)