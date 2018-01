Stalker wollte Familie von Taylor Swift "auslöschen"

Andrew Hoover, der Stalker von Taylor Swift, muss sich der erneuten Anklage wegen Stalkings stellen. Laut "TMZ"-Informationen haben Staatsanwälte zahlreiche E-Mails entdeckt, die wohl von Hoover verfasst wurden und sich nicht nur gegen Swift, sondern auch ihre ganze Familie richten. Die Drohmails wurden der "Shake It Off"-Interpretin zwischen Mai 2015 und Oktober 2016 zugesendet.

"Böse Familie des Teufels"

In den Mails heißt es beispielsweise: "Ich habe entschieden, dass wir alle Swifts an einem Tag auslöschen werden, weil ich diesen Virus nicht mehr ertragen kann, den die Tochter verbreitet." In einer weiteren Mail wird ihre Familie als "böse Familie des Teufels bezeichnet", während eine letzte Mail "Fahr zur Hölle, Swift" besagt.

Erneut vor Gericht

Damit muss sich Hoover nun der erneuten Anklage wegen Stalkings stellen und hat zudem erneut gegen Swifts einstweilige Verfügung verstoßen. Das letzte Mal ist es 2016 zu einem Aufeinandertreffen von Swift mit ihrem Stalker gekommen, als der Mann sie nach einem Formel 1-Rennen in Texas bis an den Flughafen verfolgte.

Hoover erzählte dem Securityteam des Popstars damals, dass er ein Bild machen wollen würde und Taylor überallhin begleiten möchte.

Stalker Nummer 2

Erst vor wenigen Tagen wurde Swift von einem anderen Mann belästigt. Er behauptete, dass er ihr Freund sei und eine Waffe bräuchte, um sie zu beschützen.

(red)