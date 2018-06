"Star Wars"-Darstellerin auf Instagram beschimpft

Monatelang wurde "Star Wars"-Darstellerin Kelly Marie Tran in den sozialen Netzwerken beschimpft. Mehrere User sollen sich über ihre Herkunft lustig gemacht und sie wegen ihrer kurvigen Figur beleidigt haben.

John Boyega als Finn und Kelly Marie Tran als Rose in "Die letzten Jedi". (Bild: Lucasfilm) John Boyega als Finn und Kelly Marie Tran als Rose in "Die letzten Jedi". (Bild: Lucasfilm)

Laut einem nicht offiziellen Twitter-Account "Star Wars Facts" wurde ihre Rollen-Beschreibung im "Star Wars"-Wiki Wookieepedia abgeändert. Außerdem wurde ihre Name zu "Ching Chong Wing Tong" und ihre Herkunft zu "Ching Chong China" umgewandelt.

Instagram-Posts gelöscht

Die 29-Jährige wehrte sich nun dagegen, indem sie all ihre Instagram-Posts löschte. Ihr Account ist zwar aktiv, aber ihre Fotos sind nicht mehr abrufbar. In ihrer Profil-Beschreibung heißt es: "Afraid, but doing it away" ("Angst, aber tue es weg").

Kelly Marie Tran verkörperte in "Star Wars: Die letzten Jedi" die Rolle der Rose Tico.

