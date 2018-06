Stephen Hawkings Asche in London beigesetzt

Im Rahmen einer Trauerfeier wurde die Urne mit den sterblichen Überresten des am 14. März verstorbenen Wissenschaftlers am Freitag in der Kirche im Zentrum Londons beigesetzt. Um die Bedeutung, die Hawkings Arbeit für die Wissenschaft hat, gebührend zu Ehren, fand er zwischen Charles Darwin und Sir Isaac Newton seine letzte Ruhestätte.

Neben seiner Tochter Lucy sprachen auch Nobelpreisträger Kip Thorne, der Astronom Martin Rees, Austronaut Tim Peake und Schauspieler Benedict Cumberbatch über den Verstorbenen.

Das brilliante Genie, das aufgrund einer Erkrankung des motorischen Nervensystems seit Jahrzehnten auf einen Rollstuhl und Sprachcomputer angewiesen war, starb im März im Altern von 76 Jahren. Trotz seiner körperlichen Einschränkungen publizierte er im 20. Jahrhundert einige der bedeutendsten wissenschaftlichen Arbeiten über die Relativitätstheorie und Schwarze Löcher.

Stephen Hawking (1942-2018)

