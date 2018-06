Stinkefinger von Robbie Williams war "Countdown"

Eine Woche nach der Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland war Robbie Williams bei der Frühstückssendung "This Morning" zu Gast. Hauptthema war dabei natürlich seine obszöne Geste, mit der er fast eine Milliarde Zuseher vor den Fernsehapparaten brüskiert hat.

Laut dem 44-Jährigen handelte es sich dabei allerdings nur um ein großes Missverständnis. "Ich habe mir gedacht, es ist sehr wichtig, keinen internationalen Zwischenfall zu verursachen. Und das ist mir gelungen", scherzte Robbie.

Der Mittelfinger, so die Erklärung des Sängers, sei ein "einminütiger Countdown" für sich selber gewesen. So ganz ernst zu nehmen ist auch diese Version nicht, wie er wenig später selber anmerkt. Denn dank einer Blockade zwischen ihm und seinem Verstand wisse er oft nicht, was er gerade tut. "Dann passiert etwas und fünf Minuten später frage ich mich, ob ich das tatsächlich gemacht habe".

Was jetzt genau dahintersteckt, weiß wahrscheinlich nur Robbie selber. Die weltweiten Schlagzeilen waren ihm danach jedenfalls sicher.

