Stürmischer Auftritt von Donald Trumps Pornostar

Michael Cohen, der den US-Präsidenten in Rechtsangelegenheiten vertritt, war am Montag zu einer Anhörung vor ein Gericht in Manhattan geladen worden.

Das ließ sich Stephanie Clifford, so die Pornodarstellerin mit bürgerlichem Namen, nicht nehmen, um ebenfalls das Licht der Öffentlichkeit zu suchen. Gemeinsam mit ihrem Anwalt Michael Avenatti sorgte sie für einen stürmischen Medienrummel vor dem Gerichtsgebäude.

"Wir werden nicht ruhen"

"Mein Anwalt und ich sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass alle Welt die Wahrheit und die Fakten erfährt. Ich gebe mein Wort, dass wir nicht ruhen werden, solange das nicht passiert ist", sprach sie entschlossen in einen Strauß von internationalen Presse-Mikrofonen.

Cohen hat Clifford im Jahr 2016 etwas mehr als 100.000 Euro Schweigegeld bezahlt, um dafür zu sorgen, dass sie nicht öffentlich über die vermeintliche Affäre mit Donald Trump spricht. Der US-Präsident soll nämlich vor 12 Jahren mindestens ein Mal ungeschützen Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt haben.

Die Anhörung, zu der Cohen am Montag vor Gericht erschienen ist, hat mit den Vorwürfen der ehemaligen Erotikdarstellerin allerdings nichts zu tun.

(baf)