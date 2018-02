Super Bowl LII - Diese Stars drücken die Daumen

Auf geistigen Support von (fast) ganz oben können diesmal die New England Patriots zählen. Denn US-Präsident Donald Trump ist ein enger Freund von Patriots-Besitzer Robert Kraft. Der 76-jährige Multi-Milliardär ist außerdem der Grund, warum Sir Elton John ein Fan der Titelverteidiger aus Foxborough ist. Auch sie verbindet eine Freundschaft.

New England Patriots - Berühmte Fans

Natürlich halten auch zahlreiche Schauspieler und Musiker aus der elitären Ostküsten-Metropole Boston zu den New England Patriots. Matt Damon, Mark Wahlberg, Steven Tyler und Ben Affleck zählen dazu. Nicht vergessen werden darf Supermodel Gisele Bündchen, die als Ehefrau von Patriots-Quarterback Tom Brady natürlich auch ein Edel-Fan ist.

Eagles-Fans

Nicht minder berühmt sind die Stars im Lager der Philadelphia Eagles, dem diesjährigen Finalgegner der Patriots. Mit Will Smith, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Sofia Vergara und Kevin Hart sind einige Top-Hollywoodstars bekennende Eagles-Fans.

Sprint-Legende Carl Lewis und NBA-Superstar Kobe Bryant fiebern mit ihren Sportkollegen aus der historisch wichtigen US-Stadt in Pennsylvania mit.

Showdown in Minneapolis

Der 52. Super Bowl steigt am 4. Februar im US Bank Stadium von Minneapolis. Die Halftime Show wird in diesem Jahr von Justin Timberlake musikalisch gestaltet.

