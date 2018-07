Supermodel Kate Upton ist schwanger

Supermodel und Sexbombe Kate Upton erwartet ihr erstes Kind. Die 26-Jährige gab in einem Instagram-Bild am Samstag bekannt, dass sie schwanger ist. Upton ist seit 2017 mit dem US-Baseballspieler Justin Verlander verheiratet. Die beiden sind seit 2014 ein Paar.

Die 26-Jährige postete ein Foto von sich in einem roten Hosenanzug auf einem Balkon am Strand von Miami. Zum Foto schrieb sie den Hashtag #PregnantinMiami ("schwanger in Miami") dazu und verlinkte ihren Ehegatten im Posting.

Sofort hagelte es tausendfach Glückwünsche für die werdende Mutter.



(red)