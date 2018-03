Supermodels feiern eine kuschelige Oscar-Party

Die Oscar-Nacht kann kommen! Die große Gala, die nach mitteleuropäischer Zeit in den frühen Morgenstunden des 5. März stattfindet ("Heute.at" tickert live!), versetzt auch Hosk und Co. in helle Aufregung.

Alessandra Ambrosio schlüpft für den feierlichen Anlass in ein aufsehenerregendes Glitzerkleid, Martha Hunt zeigt sich ebenfalls elegant aber mit freiem Bauchnabel, Elsa Hosk trägt hingegen nur BH, Mäntelchen und Minirock:

Bei der Verleihung selbst dürften die Supermodels nicht zugegen sein. Einem gemütlichen Oscar-Abend auf der Couch steht aber nichts im Wege. Hauptsache, es gibt genügend Popcorn:

