Supermodels tanken beim Coachella Festival Sonne

Einmal im Jahr geht das Coachella Valley Music and Arts Festival im Coachella Valley in Indio über die Bühne. Zwei Wochenenden lang wird unter der kalifornischen Sonne gefeiert, was das Zeug hält. Der Mega-Event lockt auch zahlreiche Promis an, die sich im Publikum unter die Otto-Normal-Verbraucher mischen.

Besonders beliebt ist das Festival bei den Supermodels der Fashion-Branche, die ihre Eindrücke im Coachella Valley eifrig in den Sozialen Medien posten. Hier sind die besten Instagram-Schnappschüsse des ersten Festival-Wochenendes:

Romee Strijd, Jasmine Tookes und Lais Ribeiro posieren gemeinsam für die Kamera:

With my stars ⭐️ @jeromeduran Ein Beitrag geteilt von Romee Strijd (@romeestrijd) am Apr 14, 2018 um 1:32 PDT

Romee Strijd fühlt sich zwischen den Palmen "zuhause":

Sara Sampaio, Lais Ribeiro und Jasmin Tookes vor der Bühne:

Taylor Hill, ganz nah am Wasser:

☀️🧡⭐️ @revolve #RevolveFestival Ein Beitrag geteilt von Taylor Hill (@taylor_hill) am Apr 14, 2018 um 5:50 PDT

Alessandra Ambrosio hat Spaß im Pool ...

... wirft der Kamera ein Küsschen zu...

The stars align ... ⭐️🌈⭐️🌈⭐️🌈⭐️ Ein Beitrag geteilt von Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) am Apr 14, 2018 um 12:16 PDT

... und macht sich an's Shaken.

💙🌟💚🦄💛🌈🧡🌄❤️💫💜 #coachella Ein Beitrag geteilt von Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) am Apr 14, 2018 um 2:41 PDT

Das brasilianische Model Talita Correa genießt den ersten Festivaltag in schwarz:

Izabel Goulart posiert vor dem Coachella-Riesenrad:

(lfd)