Suri Holmes ist 12! Mama Katie postet Bild der Feier

Die Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes feierte ihren zwölften Geburtstag feiert. Und das stilecht mit einem silbernen Krönchen, wie ihre Mutter auf Instagram klarstellte.

Etwas peinlich berührt sieht die junge Dame auf dem Bild aus - was Katie Holmes aber nicht davon abhielt, den Schnappschuss mit zahlreichen Herzen zu kommentieren.

Zuletzt hatte die Schauspielerin Anfang März ein Foto von Suri geteilt. Die Aufnahme zeigt das Mädchen im Kleinkindalter und verdeutlicht, wie groß es inzwischen geworden ist.

In naher Zukunft wird man Suris Mama Katie wieder auf der großen Leinwand bewundern dürfen. 2018 hat sie mindestens zwei Filme am Start. Neben "The Gift" (der nichts mit Holmes' gleichnamigem Film aus dem Jahr 2000 zu tun hat) spielt sie auch eine kleine Rolle in "Ocean's 8".

