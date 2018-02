Swanepoel präsentiert ihre eigenen Bikinis

Wie die schönen Stücke von "Tropic of C" aussehen demonstriert Candice Swanepoel gleich selbst. Werbung in eigener Sache also, wenn sich die 29-Jährige lasziv vor der Kamera rekelt. Die besten der neuen Swimwear-Bilder finden Sie in unserer Bildergalerie (siehe oben).

Die Aufnahmen entstanden, bevor Candices Babybäuchlein zu sehen war. Ende 2017 gab das Supermodel bekannt, mit ihrem zweiten Kind schwanger zu sein. Im Oktober 2016 hatte sie Sohn Anacan zur Welt gebracht. Der Vater des Kleinen, Candices Verlobter, ist das brasilianische Model Hermann Nicoli (35).

Candice Swanepoel

(lfd)