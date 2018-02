Stallone fälschlicherweise für tot erklärt

Es ist nicht das erste Mal: Bereits vor eineinhalb Jahren kursierte eine Fake-Todesmeldung von Sylvester Stallone im Netz. Damals hieß es der Schauspieler sei tot in seiner Wohnung gefunden. Wenig später wurde bekannt, dass das diese Meldung ein Fake sei.

Jetzt wurde der 77-Jährige erneut für tot erklärt: Auf Twitter und Facebook kursierte die falsche Todesmeldung mit Fotos, die einen einen kränklich wirkenden Sylvester Stallone zeigen.

"Leb wohl, Champion! Sylvester Gardenzio Stallone starb heute morgen an den Folgen des Prostatakrebs, an dem er litt. Der Schauspieler hielt seine Krankheit geheim, doch am Ende besiegte sie ihn.", lautete der Kommentar. Zahlreiche User teilten den Beitrag daraufhin mit den Worten "Rest in Peace".

Die Bilder stammen jedoch von den Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Creed", in dem Stallone laut Drehbuch wirklich gegen Krebs kämpft.

"Kranke, verrückte Psychospielchen"

Besonders verstörend war die Todesnachricht für Sylvesters Bruder Frank. Der machte den Poster auf Twitter fertig. "Was für ein kranker, verrückter, bösartiger Geist postet solche Dinge? Menschen wie dieser sind geistesgestört und verdienen keinen Platz in unserer Gesellschaft"

Rumors that my brother is dead are false. What kind of sick demented cruel mind thinks of things like this to post? People like this are mentally deranged and don’t deserve a place in society.@FoxNews @seanhannity @greggutfeld