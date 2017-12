Sylvie Meis nimmt sich Auszeit in Miami Beach

In Miami will sich Sylvie Meis nun von den Strapazen der letzten Wochen erholen. Kurz vor Weihnachten gab es die Nachricht über ihr Moderations-Aus bei der beliebten Promi-Show "Let's Dance" auf RTL. Dort ist sie durch Victoria Swarovski ersetzt worden.

Job weg, Verlobter weg

Kurz nach Weihnachten dann die nächste traurige Nachricht, diesmal aus ihrem Privatleben. Sie und ihr Verlobter Charbel Aouad hätte sich getrennt, und war schon vor Monaten. Das Management von Meis ließ die Trennung über die "Bild"-Zeitung ausrichten.

Kein Wunder also, dass sich die 39-Jährige nun eine kleine Auszeit nimmt, um in der warmen Sonne Südfloridas ihre Seele baumeln zu lassen. In einem superheißen, pinkfarbenen Bikini zeigt sie ihren durchtrainierten Body am Strand von Miami Beach.

(baf)