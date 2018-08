Porsche-Salat: Das Wrack von TV-Koch Müller

4.35 Uhr am Freitag in der Früh: Ein weißer Porsche Panamera rammt mit voller Wucht eine Ampel an der Ecke Alfredstraße und Manfredstraße in Essen-Rüttenscheid. Die Ampelanlage wird zum Teil aus der Verankerung gerissen, die Motorhaube faltet sich um den Masten, der Airbag explodiert dem Fahrer ins Gesicht.

Hals wurde mit Krause stabilisiert

Kurz danach kommen Polizei und Rettung zum Unfallort. Die Sanitäter stabilisieren den Hals des schwer verletzten Opfers sofort mit einer Halskrause. Vorsichtig wird der Verletzte auf eine Bahre gelegt und schnellstmöglich ins Spital gebracht.

Was auf den ersten Blick nach einem typischen Raser- oder Alkounfall ausschaut ist in Wirklichkeit etwas ganz anderes. Am Steuer sitzt TV-Publikumsliebling Nelson Müller, der bei "Grill den Profi" die Grillzange schwingt und zwei Lokale führt. Mit 39 hat er bereits einen Michelinstern verliehen bekommen.

4.35 Uhr an einem Freitag: Müller wollte in die Arbeit

Die Untersuchung zeigt. Müller hat keinen Tropfen Alkohol im Blut. Er hat sich auch nicht die ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Im Gegenteil: Der 39-jährige Koch ist auf dem Weg in die Arbeit. Für Freitag war ein Dreh angesetzt. Davor wollte er noch in sein Restaurant, um Sachen zu holen.

Einige Augenblicke unachtsam und die Ampel war da

Doch an der Ecke Alfredstraße und Manfredstraße bekam Müller einen Asthmaanfall. In Panik wollte er laut seiner Managerin Manuela Ferling seinen Inhalator aus der Tasche holen. Er passte einige Momente nicht auf und verlor die Kontrolle über den PS-starken Porsche.

"Das Schlimmste ist der Schock"

Im Spital wurden schwere Prellungen diagnostiziert. Müller kam glimpflich davon, die Schmerzen wird er aber noch lange spüren. "Das Schlimmste ist der Schock. Er hat sehr viel Glück gehabt", zitiert die "Berliner Morgenpost" Müllers Managerin.

