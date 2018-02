TV-Star John Mahoney mit 77 Jahren gestorben

Der in Großbritannien geborene Schauspieler war einem größeren Publikum durch seine Rolle als Martin Crane in der Sitcom "Frasier" bekannt. Von 1993 bis 2004 spielte er darin den Vater der Hauptfigur Frasier.

Für seine Darstellung in der Serie wurde er im Jahr 2000 mit eine SAG-Award ausgezeichnet. Außerdem war er für je zwei Emmys und Golden Globes nominiert.

Neben Kino und Fernsehen zählte das Theater zu seiner großen Leidenschaft. Der schauspielerische Spätstarter wurde im Jahr 1986 für das Mitwirken am Stück "The House of Blue Leaves" mit einem Tony als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Am Sonntag starb er im Alter von 77 Jahren in Chicago. Die Todesursache wurde noch nicht bekanntgegeben.

It is with our deepest sorrow that we share the news that ensemble member of 39 years John Mahoney passed away. Tonight’s opening night performance of You Got Older has been cancelled. We are instead inviting all to gather in Front Bar this evening. All are welcome to join us. pic.twitter.com/k8yrrR7ICA