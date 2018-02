TV-Star Robert Wagner "Verdächtiger" in Todesfall

US-Ermittler wollen den 87-jährigen Schauspieler Robert Wagner – bekannt aus der Krimiserie "Hart aber herzlich" und den "Austin Powers"-Filmen – einvernehmen. Es geht um den knapp 36 Jahre zurückliegenden Tod seiner Ehefrau Nathalie Wood.

Wood, ebenfalls Schauspielerin, war eines Abends auf offener See vor der Küste Kaliforniens unter ungeklärten Umständen von ihrer Jacht ins Meer gestürzt und ertrunken. Wagner war damals ebenso mit an Bord wie Woods Schauspiel-Kollege Christopher Walken.

Fall 2011 noch einmal aufgerollt

Die Umstände des Todes der damals 43-Jährigen blieb ungeklärt. Im Jahr 2011 wurden die Ermittlungen in dem Fall noch einmal neu aufgerollt.

Wie in einer US-Sendung bekannt gegeben wurde, wollen die Behörden den inzwischen 87-jährigen Robert Wagner noch einmal einvernehmen. Wagner hat in den Jahren seit dem Todesfall beharrlich geschwiegen, was in der Nacht vorgefallen war.



