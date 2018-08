Tattoo-Star Rick "Zombie Boy" Genest ist tot

Popstar Lady Gaga hat in der Nacht auf Freitag die traurige Nachricht über den Selbstmord des weltbekannten Tattoo-Models öffentlich gemacht. "Der Suizid meines Freundes Rick Genest, Zombie Boy ist mehr als niederschmetternd", schreibt sie. Genest war in ihrem Video zu "Born This Way" zu sehen.



Der 32-jährige Genest wurde am Mittwoch in seiner Wohnung in der Nähe von Montreal in Kanada gefunden, wie "Radio-Canada" mitteilte.

Suizidgedanken? Holen Sie sich Hilfe, es gibt sie.



In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen - außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.



Wenn Sie unter Selbstmord-Gedanken, oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142

täglich 0-24 Uhr

Rick Genest wuchs in einem Vorort von Montreal auf. Schon als Kind fühlte er sich magisch von Horrorfilmen und der Punk-Rock-Szene angezogen. Als Teenager wurde ihm ein Hirntumor diagnostiziert. Nur eine aufwändige Operation konnte ihm das Leben retten. Seine Freunde waren ob dem Eingriff am Schädel so beeindruckt, dass sie Rick fortan Zombie Boy nannten.

80 % seiner Haut tätowiert

Aus Rücksicht auf seine Eltern liess er sich sein erstes Tattoo erst mit 16 Jahren stechen. Mit 21 besuchte er erstmals das Studio von Tattoo-Künstler Frank Lewis in Montreal, der in den folgenden Jahren einen Grossteil von Ricks Ganzkörper-Tattoo stach. Die Arbeit soll umgerechnet um die 12'000 Franken gekostet haben. Auf die Frage, wie viele Tattoos er am Körper habe, antwortet Genest: "Ein einziges". Das gewählte Motiv stehe für "das Zersetzen des menschlichen Körpers, die Kunst eines verwesenden Kadavers". Es sei aber auch eine Hommage an Horrorfilme, auf die Rick seit seiner Kindheit steht.

In Österreich war er live bei der "Wildstyle & Tattoo"-Messe zu bewundern. Bei "Germany's Next Topmodel" durften Heidis Mädchen mit dem volltätowierten Mann posieren.





