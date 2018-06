Tattoo für Ariana Grande - nach nur 2 Wochen

Bei Pete Davidson (24) und Ariana Grande (24) überschlagen sich die Neuigkeiten. Nach noch nicht einmal drei Wochen als Paar legte sich Pete Davidson für seine neue Liebe unter die Nadel des Tätowierers.

Gleich mehrere Peckerl sollen seine Liebe für die Sängerin beweisen. Zwei Tattoos sind gesichert, manche Fans spekulieren, dass Ariana und Pete sich ein drittes - ein Partnertattoo - haben stechen lassen.

Erst vor wenigen Tagen ließ sich Ariana Grande im Gedenken an den Anschlag von Manchester eine Biene (das Tier der nordenglischen Stadt) hinters Ohr stechen. An der gleichen Stelle ist auch Pete Davidsons Tattoo. Bei ihm findet sich dort eine Maske mit Hasenohren - Ariana Grandes inoffizielles Markenzeichen.

Tattoo Nummer 2 trägt Pete auf dem rechten Daumen. Es sind Arianas Initialen.

Ist das ein Partner-Tattoo?

Über Tattoo 3 lässt sich streiten. Fans haben sowohl bei Ariana als auch bei Pete ein Wolken-Tattoo am Mittelfinger bemerkt. Ob es sich wirklich um ein Partner-Tattoo oder um eine Fälschung handelt, ist nicht sicher. Machen Sie sich selbst ein Bild:



