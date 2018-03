Taylor Hill feiert 22er mit Latzhose, Hund und Swift

"Danke euch allen für die Geburtstagswünsche und all die Liebe", wandte sich das Geburtstagskind an seine Fans. "Ich bin so dankbar dafür, den Tag mit meinem liebsten kleinen Jungen Tate und meiner Liebe Michael Stephen Shank zu verbringen".

Tate ist der Labradoodle von Taylor Hill, den sie im Clip mit Küssen herzt und auf einen Strandspaziergang mitnimmt. Im Gegensatz zu ihm ist Hills Freund Michael Stephen Shank (32), übrigens ebenfalls ein Model, nicht im Bild zu sehen. Naja, jemand musste ja auch die Kamera halten.

Die dritte Widmung im Kommentar zum Video galt Popstar Taylor Swift, die für die musikalische Untermalung des Beitrags sorgte.

"Danke auch an Taylor Swift", schrieb Namensgenossin Hill, weil du einen Song gemacht hast, der perfekt beschreibt, wie sich dieses neue Jahr anfühlt! Seit ich diesen Song gehört habe, warte ich darauf, 22 zu werden, weil es sich so lustig angehört hat, 22 zu sein!"

Taylor Hill



