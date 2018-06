Taylor Swift macht der LGBTQ-Community Mut

Damit feierte sie den Beginn des offiziellen 'Pride'-Monats. Während eines Konzerts ihrer "Reputation"-Tour in Chicago erklärte Taylor auf der Bühne: "Es ist so mutig, verletzlich seine Gefühle zu zeigen, auf jede Weise und in jeder Situation. Aber es ist noch mutiger, ehrlich zu deinen Gefühlen und zu demjenigen, den du liebst, zu stehen, wenn das möglicherweise von der Gesellschaft angefeindet wird. Also will ich diesen und jeden Monat meine Liebe und meinen Respekt an alle aussenden, die mutig genug sind, ehrlich zu ihren Gefühlen zu stehen, ihr Leben so zu leben, wie sie sind und wie sie sein sollen, so wie sie sich identifizieren. Das ist ein Monat, an dem wir feiern sollten, wie weit wir es geschafft haben, aber auch erkennen müssen, wie weit wir noch zu gehen haben".



Doch Taylor dachte nicht nur an diejenigen, die den mutigen Schritt des Coming-Outs bereits gegangen sind: "".

(baf/bang)