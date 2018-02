The Rock und ein Affe vergleichen ihre IQs

Dass sich hinter den Muskelbergen von Dwayne "The Rock" Johnson jede Menge Humor verbirgt, wissen wir nicht erst seit dem Komödienhit "Jumanji" (2017). Auch an Grips dürfte es dem ehemaligen Wrestler, Schauspielstar und Produzenten nicht mangeln, auch wenn er nun anderes behauptet.

Auf Instagram posierte Johnson mit Pablo, dem Kapuzineraffen, der in der "Fluch der Karibik"-Reihe mit "diesen John Depp Typen" zu sehen war. Sich selbst bezeichnet The Rock in dem Post als "großer, brauner, glatziger, tätowierter Silberrücken".

"Wir vergleichen unsere IQs", schreibt der 45-Jährige weiter. "Der Affe ist vom Intellekt her überlegen."

Das Bild ist eine Promo-Aktion für Johnsons kommenden Actioner "Rampage", eine Videospielverfilmung, in der ein Riesengorilla Chicago angreift. Kinostart in Österreich ist der 18. Mai 2018.

Rampage

