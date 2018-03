"The Weeknd" singt über seine Ex Selena Gomez

Am Karfreitag kam das neue Album von The Weeknd raus. In einem seiner Songs geht es offenbar um seine Ex-Freundin Selena Gomez, die sich vergangenes Jahr einer Nierentransplantation unterziehen musste.

Ein Song deutet daraufhin, dass "The Weeknd" ihr eine Niere spenden wollte. Das behaupten zumindest seine Fans auf Twitter. In "Call Out My Name", heißt es nämlich: "Ich sagte, dass ich nichts mehr für dich empfinde, aber ich habe gelogen. Ich hätte fast einen Teil von mir für dich geopfert"

Broooooo The Weeknd put Selena on blast when he said “I almost cut a piece of myself for your life”...does that mean this dude was gonna give you his damn kidney??? And you leave him like dat??? — Papí (@maddsssness) 30. März 2018

Selena Gomez und Justin Bieber radeln

Auch das Liebescomeback von Justin Bieber und Gomez soll in dem besagten Song eine Rolle spielen: "Ich nehme an, dass ich nur ein Zwischenstopp für dich war, bis du dich dann endlich entschieden hast. Du hast meine Zeit verschwendet", heißt es in einer Textzeile.

The Weeknd selbst, hat sich zu den Gerüchten nicht geäußert.

Selena Gomez

(red)