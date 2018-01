The Weeknd beendet nach Skandal Deal mit H&M

"Ich wachte heute morgen auf und war geschockt und beschämt von diesem Foto. Ich fühle mich zutiefst beleidigt und will nicht länger mit H&M zusammenarbeiten", schrieb The Weeknd auf seinem Twitterkanal.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb