Gottschalk macht sich über Martin Schulz lustig

Thomas Gottschalk und Twitter werden wohl keine guten Freunde mehr. Erst kürzlich stand der einstige "Wetten, dass...?"-Moderator in Kritik, nachdem er auf der Social-Media-Plattform seine "DNA" aufschlüsselte und dabei einen rassistischen Witz, den viele User ganz und gar nicht lustig fanden, machte. Jetzt wird der TV-Liebling schon wieder missverstanden.

Am Freitag kündigte Gottschalk über den Kurznachrichtendienst an, in der Fastenzeit auf Alkohol verzichten zu wollen und machte sich gleichzeitig über den scheidenden SPD-Chef Martin Schulz lustig. "Ich habe lautstark angekündigt, in der Fastenzeit keinen Alkohol zu trinken. Jetzt steh ich da mit meinen Versprechungen und fange an Martin Schuld zu verstehen", schreibt er.

Während Gottschalk mit jener Botschaft lediglich Anspielungen auf die (nicht eingehaltenen) politischen Versprechungen von Schulz machen wollte, sehen viele Nutzer darin einen Seitenhieb gegen die Alkoholiker-Vergangenheit des deutschen Politikers. Dieser machte nie einen Hehl daraus, süchtig gewesen zu sein.

Ich habe lautstark angekündigt, in der Fastenzeit keinen Alkohol zu trinken. Jetzt steh ich da mit meinen Versprechungen und fange an Martin Schulz zu verstehen! — Thomas Gottschalk (@herbstblond) 9. Februar 2018

Nach der heftigen Kritik im Netz wegen des unglücklich formulierten Tweets ("Erst die Polen, jetzt die Alkoholiker. Sie gehen aber in die Vollen" oder "Ich finde es immer gaaaanz lustig, wenn man sich über Alkoholkranke lustig macht"), ruderte Gottschalk zurück und erklärte: "Glaubt ihr wirklich, ich bin so krank mich über Alkoholiker lustig zu machen? Es ging darum, wie leicht man sich mit einem Versprechen verheben kann. Ich halte meins und mache bis Ostern Alkoholfasten und Twitterfasten gleich dazu!", so der 67-Jährige, dem die Pause vom Sozialen Netzwerk wohl gut tun wird, so kann er immerhin (zumindest bis Ostern) nicht in noch ein Twitter-Fettnäpfchen treten.

Glaubt ihr wirklich, ich bin so krank mich über Alkoholiker lustig zu machen? Es ging darum, wie leicht man sich mit einem Versprechen verheben kann. Ich halte meins und mache bis Ostern Alkoholfasten und Twitterfasten gleich dazu! — Thomas Gottschalk (@herbstblond) 9. Februar 2018

