Todesursache von Annabelle Neilson enthüllt

Bei der Hochzeitsfeier ihres Ex-Freundes Edward Spencer Churchill war Annabelle Neilson noch quickfidel und warf sich mit ihrer Busenfreundin Kate Moss in Pose. Nur wenige Tage später - am 12. Juli - verstarb die 49-Jährige in ihrem Haus im Londoner Stadtteil Chelsea.

Da das Model schon in Teenager-Jahren mit der Heroin-Sucht zu kämpfen und zeitlebens als Party-Girl gegolten hatte, wurde über eine Überdosis als Todesursache gemunkelt. Annabelles Schwester Camila zerstreute diese Gerüchte nun.

Großer Schock

"Traurigerweise wurden wir heute darüber informiert, dass meine Schwester Annabelle am letzten Donnerstag in ihrem Haus an einem Herzinfarkt gestorben ist. Es war ein großer Schock für uns, weil sie nach ihrer Rückkehr aus Spanien eigentlich so viele Pläne hatte," erklärte Camila in einem Statement (via "E! News").

"Meine Eltern und ich sind am Boden zerstört und schockiert von diesen Neuigkeiten. Wir bitten die Medien die Privatsphäre unserer Familie und Annabelles engen Freunden in dieser schwierigen Zeit zu respektieren. Wir werden zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben. Danke für ihre Rücksichtnahme."

Weitere Infos kommen von einem Sprecher der Gerichtsmedizin von Westminster. Laut "Radar Online" (via "BILD") bestätigt er die natürliche Todesursache. Es handeles "sich entweder um einen Herzinfarkt oder einen zerebrovaskulären Unfall [ein Schlaganfall, Anm.]."

Kate Moss trauert auf Instagram um ihre verstorbene Freundin:

