Töchterchen Blue Ivy ist sauer auf ihre Eltern

Beyoncés Tochter Blue Ivy sorgt derzeit für einige Lacher im Netz: Bei der Grammy-Verleihung in New York ermahnte sie ihre Eltern, weil sie bei der bewegenden Rede von Sängerin Camila Cabello plötzlich zu klatschen begannen.

Der Sechsjährigen war das Verhalten ihrer Eltern äußerst peinlich. Auf Twitter ging ein Video dieser witzigen Szene innerhalb kürzester Zeit viral.

"The Force is strong with this one." #Grammys #BlueIvy #NextJedi pic.twitter.com/ooyCsrxI1B