Tom Beck heiratet seine Chryssanthi Kavazi

Der 40-jährige Star aus der RTL-Sendung "Alarm für Cobra 11" und die um 11 Jahre jüngere Kavazi, die in der Daily Soap "Gute Zeiten schlechte Zeiten" die (momentan wieder) böse Laura Weber spielt, haben ihr privates Glück gut von der Öffentlichkeit abgeschottet.

Am 25. August haben sie sich nun in einer griechisch-orthodoxen Kirche in der Ortschaft Gifhorn getraut. Danach wurde im griechischen Restaurant von Chryssanthis Eltern ausgiebig gefeiert.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)