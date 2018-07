Sorge um Tom Jones (78): Er liegt im Spital

Fans machen sich große Sorgen um den britischen Sänger Sir Tom Jones: Der 78-Jährige musste am Mittwoch und Donnerstag zwei Konzerte absagen. Offenbar hat er sich eine bakterielle Infektion eingefangen.

Auf seinem Twitter-Account wurde ein Statement veröffentlicht: "Sir Tom Jones hat eine bakterielle Infektion, aufgrund derer er im Krankenhaus behandelt wird. Sein Zustand befindet sich unter guter Kontrolle und wir hoffen auf eine schnelle Genesung. Es tut ihm unendlich leid und er ist sehr enttäuscht, heute Nacht nicht auftreten zu können. Er entschuldigt sich aufrichtig für Unannehmlichkeiten, die dem Publikum und allen, die beim Event involviert waren, entstanden sind."

Jones meldete sich wenig später selbst zu Wort und schrieb auf Twitter: "Es ist ein schlimmes Gefühl, all diejenigen hängen zu lassen, die vorbei kommen wollten oder an der Veranstaltung beteiligt waren. […] Es ist enttäuschend, wenn Dinge nicht so laufen, wie geplant. Danke für eure Unterstützung und euer Verständnis."

Tom Jones

(red)